07.10.2021 (16:42)

В Национальном центре управления обороной РФ прошло заседание Коллегии Минобороны России

Сегодня в Москве под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Минобороны России.

В начале заседания Министр обороны сообщил, что планы боевой подготовки Вооружённых Сил на 2021 год выполнены полностью. «С декабря прошлого года проведено более четырёх с половиной тысяч тактических учений, включая межвидовые и двусторонние», - сказал Сергей Шойгу, анализируя выполнение плана подготовки Вооружённых Сил в 2021 году в части, касающейся вопросов боевой подготовки.

Говоря о результатах состоявшегося в сентябре российско-белорусского стратегического учения «Запад-2021», министр отметил, что «в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего в боевой учёбе успешно используется наработанный опыт и новые, более эффективные способы применения войск».

Сергей Шойгу также сообщил, что в апреле в рамках контрольной проверки на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы было проведено более 5000 основных мероприятий подготовки, в том числе более 800 двусторонних учений.

Он отметил, что на Армейских международных играх сборная России заслуженно заняла первое место.

Затем министр затронул тему совершенствования учебно-материальной базы. «Заканчивается обустройство 89 учебных объектов на 56 полигонах, поставлено в войска свыше тысячи двухсот единиц полигонного оборудования», – сказал Сергей Шойгу. По его словам, с 1 октября в объединениях, соединениях и воинских частях начались итоговые и контрольные проверки.

Далее глава военного ведомства заявил, что наращивание боевых возможностей Сухопутных войск – одно из приоритетных направлений развития Вооружённых Сил.

«С 2019 года в соответствии с планом деятельности Сухопутных войск выполнено более 350 мероприятий. То есть, получается, - одно мероприятие раз в три дня. Сформированы одна мотострелковая дивизия, четыре бригады, а также 27 воинских частей армейского и дивизионного комплектов войск», - сказал Сергей Шойгу в своем выступлении.

Он также отметил, что количество контрактников в Сухопутных войсках возросло более чем на три тысячи.

«Количество контрактников со 144 тысяч увеличилось до 147 с лишним тысяч. Это позволяет укомплектовать профессиональными кадрами все должности младших командиров и специалистов», - сообщил министр.

«В интересах Сухопутных войск, – сказал он, – созданы образцы военной техники, которые по своим возможностям превосходят лучшие зарубежные аналоги. Это модернизированные танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв-3», модернизированная боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», защищённый автомобиль «Тайфун-К».

По словам министра, с 2019 года в Сухопутные войска поставлено более четырёх с половиной тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники (ВВТ). Это позволило довести уровень современности на начало этого года до 55,5%. К концу года этот показатель должен превысить 58%.

Министр также подчеркнул, что с учётом запланированных поставок ВВТ проводится упреждающая подготовка личного состава. За истекший период обучено свыше семи тысяч младших специалистов.

Как заявил глава военного ведомства, формирование нового мотострелкового полка и зенитно-ракетного полка мобильного резерва в Восточном военном округе (ВВО) – реакция на угрозы безопасности России.

«Что касается Восточного военного округа. В целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в текущем году предусмотрено 35 организационных мероприятий. Основные из них – формирование мотострелкового полка 127-й дивизии и зенитно-ракетного полка мобильного резерва», - сказал Шойгу.

По его словам, до конца года округ получит 1606 единиц вооружения и военной техники. «Таким образом, доля современных образцов возрастёт до 56%», - добавил министр.

Он напомнил, что 1 июля спущен на воду четвёртый из серии корвет «Резкий» проекта 20380 для Тихоокеанского флота.

Говоря о внедрении современных вооружённых конфликтов, передовых методик организации и проведения занятий, тренировок и учений, министр отметил, что это позволило повысить результативность мероприятий оперативной и боевой подготовки на девять процентов по сравнению с прошлым годом.

«Впервые в новейшей истории российских Вооружённых Сил проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне», - отметил Шойгу.

«В авиационных соединениях и воинских частях округа, – сказал он, – основные усилия сосредоточены на освоении современных многофункциональных авиационных комплексов. Средний налёт молодых лётчиков оперативно-тактической авиации увеличился в два раза, а транспортной и армейской – более чем в полтора раза».

Далее Министр обороны сообщил, что военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) регулярно задействуются в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в текущем году они занимались этим в Якутии, Еврейской автономной и Амурской областях.

С 3 августа их силами тушились пожары в Якутии. Также летом личный состав Восточного военного округа участвовал в устранении последствий паводков в Еврейской автономной и Амурской областях.

Министр сообщил, что при ликвидации последствий паводков понтонными подразделениями оборудовано и содержится три переправы. Обеспечен пропуск свыше двух тысяч единиц гражданской техники.

По его словам, военнослужащие округа активно участвуют в реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

Он также отметил работу ВВО по плану совместной деятельности с Русским географическим обществом.

«Проведена экспедиция к местам падений пяти американских самолётов во время Второй мировой войны. Завершены обследование 15 аэродромов воздушной трассы «Аляска – Сибирь» и экспедиция на Курильские острова «Восточный бастион – Курильская гряда»», - сказал Сергей Шойгу в завершение своего выступления на заседании Коллегии Минобороны.

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