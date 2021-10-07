07.10.2021 (16:00)

Уссурийские десантники сдают контрольную проверку за 2021 год

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении полным ходом идет итоговая проверка за 2021 год.

Десантники сдают контрольные упражнения по воздушно-десантной подготовке: они выполняют нормативы по укладке парашютов, оттачивают навыки парашютиста на снарядах воздушно-десантного комплекса, отрабатывают беспарашютное десантирование из макета вертолета Ми-8. Кроме того, военнослужащие совершают прыжки в полной экипировке с оружием и снаряжением на парашютных системах Д-10 из вертолетов военно-транспортной авиации.

На полигоне Барановский не останавливаются контрольные занятия по огневой подготовке, в ходе которых десантники выполняют стрельбы из штатного вооружения боевых машин БМД-2К-АУ и БМП-2, пулеметов «Печенег» и ПКМ, снайперского вооружения, автоматов АК-12. Здесь военнослужащие демонстрируют отличные результаты.

На автодроме и танкодроме водители колесной техники и механики-водители боевых машин сдают контрольные упражнения по вождению.

Кроме того, десантники демонстрируют свои профессиональные навыки в инженерной, строевой, технической и медицинской подготовках, а также в радиационной, химической и биологической защите.

Всего к сдаче итоговой проверки, которая продлится до 16 октября, привлечено около 1000 военнослужащих. В ней задействовано более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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