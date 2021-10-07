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07.10.2021 (15:40)

Российские военнослужащие в Киргизии оказали гуманитарную помощь многодетной семье

Российские военнослужащие в Киргизии оказали гуманитарную помощь многодетной малоимущей семье.

Семья Ильиных, в которой семь несовершеннолетних детей, обратилась за помощью к командованию объединенной российской военной базы в Киргизии. Российские военнослужащие передали им теплые вещи, продукты питания, а также ходунки для самого маленького члена семьи.

Справочно:

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Киргизия , Центральный военный округ
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