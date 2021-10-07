07.10.2021 (15:25)
Морские пехотинцы с помощью отряда больших десантных кораблей ТОФ осуществили высадку на побережье
В Приморском крае в ходе активной фазы двустороннего бригадного тактического учения морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) комбинированным способом совершили высадку на побережье из четырех больших десантных кораблей (БДК). Часть личного состава и техники на двух БДК десантировалась способом на упор, другая – на бронетранспортёрах БТР-82А высадилась на плав.
Перед высадкой десанта корвет «Совершенный» Приморской флотилии разнородных сил провёл артиллерийские стрельбы по укрепрайону условного противника, а ударная авиация в составе пары штурмовиков Су-25 и вертолётов Ка-52 Восточного военного округа (ВВО) выполнила огневую зачистку предполагаемых направлений его контрнаступления.
В эпизоде высадки морского десанта на мыс Клерка полигона Бамбурово были задействованы большие десантные корабли «Ослябя», «Пересвет», «Адмирал Невельской» и «Николай Вилков».
В соответствии с планом боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота две бригады морской пехоты ТОФ, дислоцированные в Приморье и на Камчатке, в полном составе принимают участие в двустороннем бригадном тактическом учении. Командиры приморской и камчатской бригад, не зная замысла действий друг друга, в ходе учения должны нестандартными приёмами боя сорвать планы один другого.
В активной фазе учения задействовано более 900 единиц вооружения и военной техники, в том числе порядка 15 кораблей, катеров и судов обеспечения ТОФ, а также более 10 самолётов и вертолётов армейской и морской авиации. Всего более 5 тыс. военнослужащих разыгрывают в настоящее время основной эпизод учения.