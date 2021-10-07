07.10.2021 (15:18)

Военнослужащие ЮВО в балке им. контр-адмирала И.Рябинина высадят деревья в честь разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ

По инициативе командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерала армии Александра Дворникова 9 октября в День воинской славы в честь разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ будут высажены деревья по соседству с Главным храмом им. Святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону на территории балки им. контр-адмирала И.Рябинина.

Кроме того, по предложению настоятеля храма отца Валерия в парке появится «Сад камней», где 15 многотонных валунов будут символизировать субъекты РФ, расположенные в зоне ответственности ЮВО.

Также священник предложил в целях экологического оздоровления территории балки обустроить на водной глади пруда сад водных растений. Предполагается, что вокруг будущей ротонды разведут лотосы, водяные лилии, кувшинки и нимфеи.

Командующий войсками ЮВО поддержал идею протоиерея Валерия Волощука, подтвердив готовность оказать практическую помощь в реализации данных проектов.

Инженерные подразделения ЮВО завершают работы по оборудованию набережной, созданного на русле ручья пруда. Водоем по всему периметру огибает стена из природного камня.

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