07.10.2021 (15:00)

В ходе учения экипажи кораблей Каспийской флотилии выполнили пуски крылатых ракет комплекса «Калибр»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В ходе учения экипажи кораблей Каспийской флотилии выполнили пуски крылатых ракет комплекса «Калибр»

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии в ходе планового тактического учения в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнила пуски крылатых ракет комплекса «Калибр-НК», поразив на берегу острова Чечень мишени, имитирующие противника.

Практическую стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» провёл экипаж малого ракетного корабля (МАК) «Великий Устюг». МАК «Град Свияжск» и «Углич» осуществили электронные пуски. Контроль за выполнением боевых упражнений осуществлял ракетный корабль «Дагестан».

Для обеспечения безопасности гражданского судоходства на период стрельбы морской полигон общей площадью свыше 1500 морских миль (около 2500 кв. км.) был закрыт для гражданского судоходства. К этой задаче были привлечены около 15 экипажей боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии.

Анализ и оценка выполненных в море учебно-боевых задач будет проведена командованием Каспийской флотилии по данным технических средств наблюдения и контроля после возвращения кораблей в пункты базирования.

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