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07.10.2021 (14:44)

Саперы ЗВО получили на вооружение два новейших роботизированных комплекса «Уран-6»

На вооружение Западного военного округа (ЗВО) поступили два робототехнических комплекса разминирования «Уран-6».

Радиус действия данных машин составляет 1 км от операторов, которые осуществляют управление. Несмотря на небольшие габариты и вес в 6-7 тонн, комплексы способны выдерживать подрыв до 60 кг тротила. Кроме того, их оборудование позволяет определять тип обнаруженных опасных предметов, в зависимости от которого операторы могут выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания.

Комплексы «Уран-6» значительно повысят безопасность саперов при извлечении и обезвреживании взрывоопасных предметов, в том числе времен Великой Отечественной войны, найденных гражданским населением.

Операторы комплексов прошли подготовку в противоминном центре ВС РФ и с началом зимнего периода обучения приступят к освоению роботов-саперов.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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