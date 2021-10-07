07.10.2021 (13:30)
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО обеспечили проведение спортивно-патриотической игры «Тропа героев» для юнармейцев
Военнослужащие мотострелкового полка Ельнинской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа обеспечили проведение спортивно-патриотической игры «Тропа героев» для команд всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
В течение трёх дней юнармейцы соревновались в стрельбе из пневматического оружия, передаче радиограмм, военно-медицинской подготовке, разборке и сборке АК-74М, а также проверили свои тактические навыки в игре «Лазертаг». Завершились трёхдневные игры исторической викториной и прохождением специального маршрута, оборудованного различными препятствиями.
На протяжении всех соревнований военнослужащие общевойсковой армии ЗВО обеспечивали соблюдение требований безопасности со стороны участников, компетентное судейство, полевую кухню и всестороннюю помощь. Военно-патриотическая игра была посвящена 80-летию начала партизанского движения на оккупированных территориях Брянской области.
Всего в соревнованиях приняло участие свыше 100 юнармейцев Брянской области. В проведении мероприятия было задействовано около 50 военнослужащих мотострелкового полка Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО.