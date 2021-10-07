Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.10.2021 (13:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО обеспечили проведение спортивно-патриотической игры «Тропа героев» для юнармейцев

Военнослужащие мотострелкового полка Ельнинской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа обеспечили проведение спортивно-патриотической игры «Тропа героев» для команд всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

В течение трёх дней юнармейцы соревновались в стрельбе из пневматического оружия, передаче радиограмм, военно-медицинской подготовке, разборке и сборке АК-74М, а также проверили свои тактические навыки в игре «Лазертаг». Завершились трёхдневные игры исторической викториной и прохождением специального маршрута, оборудованного различными препятствиями.

На протяжении всех соревнований военнослужащие общевойсковой армии ЗВО обеспечивали соблюдение требований безопасности со стороны участников, компетентное судейство, полевую кухню и всестороннюю помощь. Военно-патриотическая игра была посвящена 80-летию начала партизанского движения на оккупированных территориях Брянской области.

Всего в соревнованиях приняло участие свыше 100 юнармейцев Брянской области. В проведении мероприятия было задействовано около 50 военнослужащих мотострелкового полка Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчеты БРК «Бастион» Балтийского флота поразили условные цели в море
Партия модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение общевойскового объединения ЗВО
В Нижегородской области более 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО прошли «курсы выживания» по обновленной программе
Рядовой спортивной роты ЦСКА стал обладателем двух золотых наград I этапа Кубка России по шорт-треку

Метки:
Юнармия , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false