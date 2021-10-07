07.10.2021 (11:45)

Партия модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение общевойскового объединения ЗВО

Партия из 23 модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение танкового подразделения общевойскового объединения ЗВО, дислоцированного в Калининградской области.

Отличительными особенностями новых боевых машин в сравнении с предыдущими версиями являются более мощный двигатель на 1130 лошадиных сил, новейший многоканальный тепловизионный прицел, баллистический вычислитель, усовершенствованный стабилизатор вооружения и автомат сопровождения цели.

Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт», навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в «мягком» корпусе.

Экипажи общевойскового объединения ЗВО освоят новейшую боевую технику в ходе занятий по вождению и боевых стрельб, которые уже проходят в рамках контрольных занятий за летний период обучения.

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