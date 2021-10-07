07.10.2021 (11:30)

В Таджикистане впервые пройдет специальное учение специалистов МТО вооруженных сил стран ОДКБ «Эшелон-2021»

Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности впервые пройдет на территории Республики Таджикистан с 18 по 23 октября. Ранее учение «Эшелон» проходило на территории России.

На учении будут отработаны вопросы материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, задействованных в уничтожении отрядов террористических формирований, вторгшихся на территорию государства члена ОДКБ.

В практических действиях будет задействовано более 500 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана.

Основу российского контингента на учении составят военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения 201-й военной базы. Всего более 400 человек.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», к которым будет привлечено более 2,7 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники.

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