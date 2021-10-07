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07.10.2021 (11:15)

В Нижегородской области более 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО прошли «курсы выживания» по обновленной программе

Более 100 военнослужащих из воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа завершили прохождение программы интенсивной подготовки с элементами «курса выживания» на полигоне Мулино Нижегородской области.

В 2021 году завершилось проведение 14 потоков обучения военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, где на протяжении четырех недель военнослужащие в условиях, приближённых к боевым, отрабатывали действия по своим воинским специальностям, сдавали нормативы по РХБ защите, огневой и тактической подготовкам по обновленной методике.

Особое внимание во время обучения уделялось повышению морально-психологического уровня военнослужащих для действий в экстремальных условиях, умению ориентироваться на местности, навыкам добычи воды и еды, оборудования ночлега и разведения огня из подручных средств.

После успешного прохождения программы интенсивной подготовки с элементами выживания военнослужащие продолжат свою службу в соединениях и воинских частях общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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