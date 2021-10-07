07.10.2021 (11:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА стал обладателем двух золотых наград I этапа Кубка России по шорт-треку

В Коломне на базе конькобежного центра «Коломна» состоялся I этап Кубка России по шорт-треку. Соревнования проходили на отдельных дистанциях и в эстафете. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 15 регионов страны.

Призер чемпионата мира среди юниоров, победитель Первенства России, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Санкт-Петербург) Вячеслав Карпов завоевал две золотые медали этапа Кубка России.

В финальном забеге мужской эстафеты 4х5000 м Вячеслав Карпов вместе с Сергеем Миловановым, Валентином Кобызевым и Егором Петрушенковым в составе команды Санкт-Петербурга показали лучший результат – 7 мин. 25,230 с.

Второе место в эстафете заняла команда Республики Башкортостан (7 мин. 25,431 с). Тройку лидеров замкнула команда Москвы (7 мин. 29,285 с).

В смешанной эстафете 4х2000 м Карпов также завоевал золотую медаль, выступив в составе команды Санкт-Петербурга вместе с Максимом Шевелевым, Марией Голубевой и Варварой Андреевой. Ребята финишировали в финале с результатом 2 мин. 45,171 с.

Второй результат (2 мин. 45,179 с) показали представители Ярославской области. Третье место заняла команда Московской области (2 мин. 48,620 с).

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