07.10.2021 (10:45)

В Ярославской области более 500 военнослужащих и членов семей инженерно-саперного полка ЗВО прошли ревакцинацию

В дислоцированном в Ярославской области инженерно-саперном полку гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) более 500 военнослужащих и членов их семей прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Ревакцинация проводится среди всех категории военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала. Она была организована в медицинском пункте полка. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу и военным пенсионерам.

Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.

Ревакцинация производится отечественным двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» на добровольной основе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице