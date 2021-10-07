07.10.2021 (10:45)
В Ярославской области более 500 военнослужащих и членов семей инженерно-саперного полка ЗВО прошли ревакцинацию
В дислоцированном в Ярославской области инженерно-саперном полку гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) более 500 военнослужащих и членов их семей прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции.
Ревакцинация проводится среди всех категории военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала. Она была организована в медицинском пункте полка. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу и военным пенсионерам.
Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.
Ревакцинация производится отечественным двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» на добровольной основе.