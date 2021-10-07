07.10.2021 (10:30)

Свыше 10 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к сдаче контрольной проверки

В гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа около 10 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей приступили к сдаче контрольной проверки за 2021 учебный год.

Около 50% контрольных занятий и учений пройдут в ночных условиях на военных полигонах в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Тамбовской и Московской областях.

Особое внимание при проведении тактических учений будет уделено стрельбе в ночных условиях из вооружения и военной техники в движении на дальностях от 400 до 1200 м. Огонь из стрелкового оружия и комплекса вооружения бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3 будет вестись по статическим и динамическим мишеням, в том числе, по воздушным целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты «противника». Всего к проверке привлечено свыше 2,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

Проверка завершится в конце октября текущего года. Будут оценены теоретические знания и практические навыки военнослужащих по тактической, специальной подготовке, военной топографии, связи, военно-медицинской подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите.

Контрольная проверка за летний период обучения в соединениях и воинских частях ЗВО проводится под руководством командующего гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Андрея Иванаева. В целях соблюдения мер безопасности и исключения заноса инфекции в воинские коллективы контрольная проверка осуществляется комиссиями органов военного управления объединений и командования отдельных соединений ЗВО.

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