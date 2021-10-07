07.10.2021 (10:15)

Командиры рот молодого пополнения общевойсковой армии ЗВО завершили подготовку к принятию личного состава

Командиры рот молодого пополнения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной на территории Курской, Воронежской, Белгородской, Московской, Смоленской и Брянской областей, завершили подготовку к принятию личного состава.

В рамках подготовки военнослужащие подтвердили квалификацию и сдали зачёты по тактической, огневой, тактико-специальной, медицинской, физической и строевой подготовкам. Особое внимание уделялось методической подготовленности командиров, умению поддерживать сплочённость, правопорядок и психологическое здоровье внутри воинского коллектива, а также новым методам организации боевой и повседневной жизнедеятельности.

Для недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции сержанты, прапорщики и офицеры полностью завершили курс ревакцинации отечественной вакциной «Спутник V», а специалистами радиационной, химической и биологической защиты проведена дезинфекция казарменных и жилых помещений.

Всего в подготовке к принятию молодого пополнения задействовано около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

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