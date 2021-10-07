07.10.2021 (10:01)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке

В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке. Военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия по остановке и досмотру транспортного средства, а также применение спецсредств в случаях невыполнения требований по остановке транспортного средства.

В летнем периоде обучения 2021 учебного года военнослужащие мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ особое внимание специальной подготовке военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил.

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