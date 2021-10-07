07.10.2021 (09:45)
Рядовые спортивной роты ЦСКА из Санкт-Петербурга стали призерами чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
В Краснодаре на базе Центра гребных видов спорта прошли соревнования чемпионата России и Всероссийских соревнований. Программа включала в себя заезды на дистанциях 200 м, 500 м, 1000 м, 5000 м, 10000 м и в эстафетах 4x200 м.
В соревнованиях четверок на байдарках второй преодолела дистанцию 200 метров команда Санкт-Петербурга, в составе которой выступил рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Булат Хуснимарданов, Евгений Аверьянов, Алексей Бондарев и Владислав Блинцов.
Тройку лидеров замкнули рядовой санкт-петербургской спортивной роты ЦСКА Илья Бельшев, Максим Рохин, Алексей Тяпков и Андрей Корольков, выступив в составе команды Архангельской области.
Победу одержали представители Рязанской области.
В мужских соревнованиях на байдарках в эстафете 4х200 м также обладателем бронзовой награды стал Булат Хуснимарданов, выступив вместе с Евгением Аверьяновым, Владиславом Блинцовым и Алексеем Бондаревым.
Первое место заняли спортсмены Рязанской области, второе – команда Московской области.