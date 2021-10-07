07.10.2021 (09:30)

В Приднестровье российские экипажи боевых машин сдали итоговую проверку

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) экипажи БТР и БРДМ сдали итоговую проверку за 2021 учебный год.

Военнослужащие выполнили стрельбы различными способами со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся целям. Они поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет. Стрельба велась из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей варьировалась от 300 до 1000 м.

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