07.10.2021 (09:30)
В Приднестровье российские экипажи боевых машин сдали итоговую проверку
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) экипажи БТР и БРДМ сдали итоговую проверку за 2021 учебный год.
Военнослужащие выполнили стрельбы различными способами со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся целям. Они поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет. Стрельба велась из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей варьировалась от 300 до 1000 м.
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