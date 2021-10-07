Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.10.2021 (09:30)

В Приднестровье российские экипажи боевых машин сдали итоговую проверку

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) экипажи БТР и БРДМ сдали итоговую проверку за 2021 учебный год.

Военнослужащие выполнили стрельбы различными способами со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся целям. Они поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет. Стрельба велась из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей варьировалась от 300 до 1000 м.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Танкисты ЗВО на учении под Москвой в ходе наступательного боя уничтожили бронетехнику условного противника
Авиационные наводчики Западного военного округа навели боевые вертолёты на учебные цели под Санкт-Петербургом
В Смоленской области экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали «воздушную карусель»
В Воронежской области танкисты ЗВО уничтожили беспилотники условного противника

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false