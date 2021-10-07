07.10.2021 (09:15)

В Крыму с подразделениями морской пехоты Черноморского флота проведено учение по высадке на необорудованное побережье

В ходе проведения контрольной проверки войск по итогам летнего периода обучения подразделения морской пехоты Черноморского флота провели учение по высадке десанта и созданию плацдарма для основных сил высадки на необорудованное побережье.

Учение проведено на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

В ходе учения подразделения морской пехоты решали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника, нанесению ударов артиллерией по обороняющимся силам, а также по созданию опорных пунктов обороны на побережье.

Первыми на высадку пошли разведывательная группа и военные инженеры. В их задачу входило выявление огневых средств условного противника и проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях.

На побережье также вышли бронетранспортеры БТР-82А с личным составом десантно-штурмовых подразделений, задачей которых был прорыв обороны условного противника. В ходе учебного боя штурмовые группы захватили прибрежную линию, подавили огневые точки условного противника и закрепились на рубеже для обеспечения высадки основных сил морского тактического десанта.

Параллельно с этим транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ обеспечили доставку и высадку десантно-штурмовых групп в тыл условного противника. Поддержку с воздуха им обеспечивали боевые вертолеты Ка-52 и Ми-24.

После высадки подразделения морского десанта заняли выгодные позиции, организовали огневые засады против условного противника и поддержали наступление основных сил.

Всего в двухстороннем батальонном тактическом учении, проводимом в рамках контрольной проверки сил (войск) Черноморского флота за летний период обучения приняло участие более 400 военнослужащих и было задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.

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