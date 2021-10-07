07.10.2021 (06:45)

Беспилотная авиация Восточного военного округа провела поиск и обнаружение целей в лесной местности

В ходе тренировок на полигоне «Биджан» в Еврейской автономной области расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) отработали задачи по поиску и обнаружению диверсионных групп и замаскированных командных пунктов условного противника в лесной местности.

В ходе учения военнослужащие выполнили запуск беспилотных летательных аппаратов, а также провели воздушную разведку указанного района с высот от одного до пяти тысяч метров. Информация передавалась наземному оператору на командный пункт, после чего командованием принималось решение по нейтрализации и уничтожению обнаруженных объектов.

В целях поиска перемещающихся групп диверсантов, военной техники, а также командных пунктов условного противника, тщательно замаскированных в лесу, военнослужащие использовали камеры оптического и инфракрасного диапазона волн.

Мероприятия проводятся в рамках начавшейся итоговой проверки соединений и воинских частей объединения ВВО. Кроме боевой подготовки, комплексными комиссиями оценивается состояние боевой готовности и боевого дежурства, уровень оперативной подготовки, состояние вооружения и военной техники, организация тылового обеспечения, правопорядок и воинская дисциплина. Особое внимание уделяется профессионально-должностной подготовке офицерского состава.

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