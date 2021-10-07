07.10.2021 (06:15)

В Забайкалье начались контрольные занятия по вождению боевой и специальной техники с подразделениями общевойсковой армии ВВО

На полигонах Забайкальского края, проходят контрольные занятия по вождению боевых машин с привлечением более 500 единиц военной техники и более 1000 военнослужащих ВВО.

В сложных условиях местности водители боевой и специальной техники преодолевают искусственные и естественные препятствия: «Колейный мост», «Противотанковый ров», «Участки маневрирования» и другие преграды. Также водители сдают зачёты по теоретическим знаниям технического устройства своих машин.

В ходе контрольных занятий оцениваются знания и умения в управлении боевыми машинами в экстремальных условиях, когда действовать приходится в условиях плохой видимости и в ночное время.

Помимо строгого выполнения инструкций при сдаче нормативов и выполнении упражнений, особое внимание уделялось неукоснительному соблюдению всеми военнослужащими техники безопасности.

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