07.10.2021 (07:45)
В Хабаровске состоится учебно-методический сбор с должностными лицами ВВО по работе с верующими военнослужащими
В Хабаровской духовной семинарии пройдёт учебно-методический сбор с должностными лицами Восточного военного округа по работе с верующими военнослужащими.
В мероприятии примут участие более 20 должностных лиц по работе с верующими военнослужащими из воинских частей военного округа.
Целью сбора является совершенствование духовно-просветительской работы, патриотического и духовно-нравственного воспитания верующих военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала военного округа.
Перед началом сбора в Спасо-преображенском соборе краевой столицы его участники-помощники командиров по работе с верующими военнослужащими отслужат молебен.
Военные священнослужители в ходе занятий обсудят вопросы религиозности в армейской среде, затронут тему влияния религии на семейные отношения, посетят храм Покрова Богородицы, встретятся с военнослужащими по контракту и призыву, и ответят на их вопросы.
Сборы представителей военного духовенства пройдут с 13 по 15 октября текущего года.