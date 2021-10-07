07.10.2021 (07:45)

В Хабаровске состоится учебно-методический сбор с должностными лицами ВВО по работе с верующими военнослужащими

В Хабаровской духовной семинарии пройдёт учебно-методический сбор с должностными лицами Восточного военного округа по работе с верующими военнослужащими.

В мероприятии примут участие более 20 должностных лиц по работе с верующими военнослужащими из воинских частей военного округа.

Целью сбора является совершенствование духовно-просветительской работы, патриотического и духовно-нравственного воспитания верующих военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала военного округа.

Перед началом сбора в Спасо-преображенском соборе краевой столицы его участники-помощники командиров по работе с верующими военнослужащими отслужат молебен.

Военные священнослужители в ходе занятий обсудят вопросы религиозности в армейской среде, затронут тему влияния религии на семейные отношения, посетят храм Покрова Богородицы, встретятся с военнослужащими по контракту и призыву, и ответят на их вопросы.

Сборы представителей военного духовенства пройдут с 13 по 15 октября текущего года.

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