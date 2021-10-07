07.10.2021 (07:30)
В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморье, начался перевод техники на зимний режим эксплуатации
В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморье, состоятся показные занятия по организации перевода техники на зимний режим эксплуатации.
Организационные работы по подготовке техники к зимнему сезону проводятся с целью поддержания вооружения, военной и специальной техники на должном уровне боевой готовности.
В первую очередь, показные занятия проведут в ремонтно-восстановительной воинской части, где планируется организовать комплекс мероприятий по развертыванию необходимых постов для обслуживания техники.
За короткий срок военнослужащим предстоит подготовить парки и парковые помещения к переводу техники и работе в зимних условиях, разработать необходимые документы. Следующим этапом станет замена технических жидкостей, фильтрующих элементов, а также регулировка узлов и механизмов.
По итогам проведенных мероприятий состоится смотр, который позволит определить объём и качество выполненных работ, готовность военной техники к зимнему режиму эксплуатации.