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07.10.2021 (07:15)

В Восточном военном округе начался отопительный период

На объектах Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в девяти субъектах Российской Федерации, стартовал и проходит в штатном режиме отопительный период.

Так, теплом обеспечены ведомственные объекты на территории Амурской, Магаданской областей, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области, республик Саха (Якутия) и Бурятия, Хабаровского, Забайкальского и Приморского краев.

Всего для обеспечения отопительного периода в данных регионах задействовано более 200 котельных филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО).

В остальных субъектах Российской Федерации, входящих в зону ответственности Восточного военного округа, отопительный период на объектах Министерства обороны Российской Федерации начнётся в первой половине текущего месяца.

Напомним, в Восточном военном округе завершается подготовка к предстоящему отопительному периоду, готовность фондов и инженерных сетей составляет 99%.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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