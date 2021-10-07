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07.10.2021 (06:30)

Ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота и БПК «Адмирал Трибуц» вышли в Японское море для проведения ракетных стрельб

Экипажи флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг» и большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» вышли из Владивостока в Японское море для проведения учения по противовоздушной обороне с выполнением ракетных стрельб по воздушным целям.

Учение проходит в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов акватории Японского моря.

В ходе выполнения совместных ракетных стрельб личный состав обоих кораблей отработает весь алгоритм выполнения боевых упражнений в море зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Форт», «Оса» и «Кинжал» по воздушным целям, имитирующим авиацию условного противника и малоразмерные высокоскоростные низколетящие объекты.

Также ГРКР «Варяг» и БПК «Адмирал Трибуц» проведут стрельбы из артиллерийских установок АК-630 по средствам воздушного нападения условного противника.

Более 10 кораблей и судов обеспечения ТОФ будут выполнять задачи по закрытию района выполнения учебно-боевых упражнений для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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