07.10.2021 (06:00)

Специалисты войск РХБ защиты ВВО в Забайкалье в ходе учения освоили новейшие способы действий

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в ходе тактико-специального учения освоили ряд новейших тактических приёмов и действий.

В частности, для прикрытия движения колонны бронированной и колесной техники была организована приподнятая аэрозольная завеса, позволяющая наиболее качественно скрыть действия войск от средств воздушной разведки и наземного наблюдения. В ходе совершения марша военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, а также преодолели условно зараженные участки местности и водные преграды.

В дальнейшем специалистами РХБ защиты в интересах боевых подразделений были выполнены мероприятия по химической разведке с применением дистанционных и ручных комплексов с последующим обозначением заражённого района, а также аэрозольной маскировке группы передающих радиостанций с помощью термодымовой аппаратуры специальных машин на базе автомобилей «КамАЗ» — ТДА-2К. Площадь непросматриваемой аэрозольной завесы при этом составила несколько километров.

Ещё одним новейшим способом действий, освоенным специалистами РХБ защиты подразделения ВВО, стало развёртывание пунктов специальной обработки, где были оборудованы места для входного контроля зараженности, дегазации вооружения и военной техники, а также санитарной обработки личного состава и средств индивидуальной защиты, расположенных на значительных расстояниях друг от друга, с целью маскировки действий подразделений.

Помимо этого, в ходе занятий по боевой подготовке, тренировок и учений военнослужащие участвуют в совместных действиях в составе тактических групп по ликвидации условных аварий на чрезвычайно опасных объектах промышленности и др. Оперативность и слаженность подразделений при этом достигается также с применением новейшего способа действий, разработанного офицерами управления войск РХБ защиты Восточного военного округа.

В тактико-специальном учении приняли участие более 500 военнослужащих войск РХБ защиты ВВО, было задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

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