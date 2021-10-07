07.10.2021 (05:45)

Экипажи модернизированных танков Т-72Б3 ВВО в Забайкалье отработали навыки ведения фланговой стрельбы

Экипажи танков Т-72Б3 мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили упражнения контрольных стрельб в рамках итоговой проверки за период обучения в дневное и ночное время суток на полигоне «Борзя-Новая».

В ходе занятий танкисты, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции и выполнили тактико-огневые упражнения стрельб. Экипажи отработали такие элементы огневой подготовки, как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника. На участке полигона были созданы усложненные условия для стрельбы, а также сокращено время показа мишеней.

При выполнении боевых стрельб основной упор был сделан на оценку слаженности экипажей танков и танковых взводов.

В занятиях приняли участие более 100 военнослужащих танкового подразделения, было задействовано свыше 30 единиц вооружения и военной техники.

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