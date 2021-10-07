07.10.2021 (05:30)

Военными комиссариатами Амурской области в ВВО будет призвано около 800 человек в ходе осенней призывной кампании

В рамках стартовавшей осенней призывной кампании военными комиссариатами Амурской области Восточного военного округа запланировано призвать и отправить в войска для прохождения военной службы около 800 граждан. Около 90 процентов призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

В частности, со сборного пункта Амурской области первая отправка призывников запланирована на 28 октября. Во всех военных комиссариатах полностью подготовлено имущество вещевого и продовольственного обеспечения. Призывников снабдят военной повседневной формой одежды в соответствии с распределением в виды и рода войск. Кроме того, каждый из них получит армейский несессер с предметами личной гигиены и банковскую карту для начисления денежного довольствия, а также будет обеспечен питанием на путь следования.

Помимо того, военные комиссариаты и призывной сборный пункт обеспечены необходимым медицинским имуществом с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, прошли вакцинацию. Все прибывающие призывники о обязательном порядке проходят тестирование на COVID-19.

По сравнению с призывной кампанией «Осень-2020», количество призываемых граждан уменьшилось. Это связано с планомерным комплектованием войск военнослужащими, проходящими службу по контракту. Наряду с этим ежегодно возрастает количество призывников с высшим и средним профессиональным образованием.

Военный комиссар Амурской области полковник Денис Агеев отметил, что гражданам, которым не исполнилось 27 лет, ранее признанными негодными к службе по медицинским показаниям и переданными в запас, по желанию предоставляется право пройти повторно медицинскую комиссию. При излечении заболеваний и положительном заключении комиссии состояния здоровья гражданина он призывается в ряды Вооруженных Сил на общих основаниях. Также он рекомендует пройти вакцинацию от COVID-19.

Напомним, все, что нужно знать об осеннем призыве в армию, содержится в Федеральном Законе «О воинской обязанности и военной службе». Там говорится и о сроках проведения призывной кампании. Согласно статье 25, осенний призыв в текущем году начался, как обычно, 1 октября и продлится 3 месяца, до 31 декабря.

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