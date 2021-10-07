07.10.2021 (05:15)

В Монголии прошла масштабная церемония закрытия международного российско-монгольского учения «Селенга-2021»

На главной площади города Зуун Мод (Центральный аймак, Монголия), вблизи полигона «Дойтын Ам», состоялось торжественное шествие подразделений Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Монголии, посвящённое церемонии закрытия совместного российско-монгольского учения «Селенга-2021».

В церемонии закрытия принял участие заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, министр обороны Монголии Г. Сайханбаяр, начальник сухопутных войск Монголии Б. Амгаланбаатар руководитель учения от российской стороны генерал-майор Игорь Тимофеев, от монгольской стороны – бригадный генерал Г. Онцгойбаяр.

Министр обороны Монголии Г. Сайханбаяр поприветствовал и поздравил участников международного военного учения. В обращении к участникам учения министр отметил, что отношения и сотрудничество в сфере обороны между нашими странами стремительно развиваются в последние годы, учения «Селенга» имеют важное значение для обеспечения безопасности, повышения профессиональных навыков и обмена опытом между военнослужащими.

После этого перед трибуной состоялось награждение отличившихся военнослужащих России и Монголии медалями министерства обороны и ценными подарками. Командиры тактических групп двух дружественных стран спустили флаг с эмблемой учения «Селенга» в знак его завершения.

Торжественным маршем перед трибуной прошли подразделения ВВО и Вооруженных сил Монголии, а в небе над площадью пролетели вертолёты армейской авиации ВВО Ми-8амтш и Ми-24.

Завершилось торжественное мероприятие выступлением российского сводного ансамбля «Селенга» на сцене театра города Зуун Мод с насыщенной концертной программой. Военные артисты специально для монгольских гостей впервые исполнили песню на монгольском языке.

Напомним, что совместное российско-монгольское военное учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на учении разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приёмы современного боя. В текущем году в учении были задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия и подразделения ВС Монголии общей численностью порядка 1,5 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.

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