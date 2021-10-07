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07.10.2021 (09:00)

В Московской области стартовал ежегодный «Марш кремлёвских курсантов», посвящённый 80-й годовщине битвы за Москву

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Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища, а также подразделения курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и Военного Университета Минобороны России совершат марш в составе батальона в полном боевом обмундировании по маршруту протяженностью 85 км до села Ярополец (Волоколамский район, Московской области).

По пути следования к кремлёвцам присоединятся юнармейцы и участники патриотических и общественных организаций. Всего в шествии примет участие более 500 человек.

В ходе совершения Марша курсанты будут отдавать воинские почести местам воинской славы погибших защитников Отечества. По завершении Марша, его участники примут участие в церемонии возложения венков у Мемориала «Кремлёвским курсантам, воинам 1941 посвящается» в с. Ярополец, торжественном митинге и награждении участников Марша памятными знаками участником марша.

Также 7 октября около д. Шишково состоится историческая реконструкция боя 16-17 ноября 1941 г. на «Поле боя кремлёвских лейтенантов».

Ежегодная военно-патриотическая акция «Марш кремлёвских курсантов» проводится с целью сохранения исторической памяти о подвиге личного состава Отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР и героически проявившего себя в битве под Москвой в 1941 году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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