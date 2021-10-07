Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.10.2021 (01:30)

Тульские десантники сдали итоговую проверку по физической подготовке

В рамках контрольной проверки за 2021 год, в период с 4 по 12 октября текущего года, личный состав Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения привлекается к сдаче итоговой проверки по физической подготовке.

Военнослужащие соединения сдают нормативы на силу, быстроту и выносливость. Упражнения на силу по выбору сдающего включают подтягивание на перекладине, подъём переворотом на перекладине, подъём силой на перекладине (выход на обе руки), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, а также толчок двух гирь по 24 кг каждая.

Упражнения на быстроту (также по выбору сдающего) состоят из трёх элементов: бег на 60 и 100 м, челночный бег 10х10 м, плавание 50 м. Упражнения на выносливость – кросс на дистанцию 1 и 3 км, плавание 500 м.

В ходе проверки отмечается возросший уровень физической подготовленности военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false