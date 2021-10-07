07.10.2021 (01:30)

Тульские десантники сдали итоговую проверку по физической подготовке

В рамках контрольной проверки за 2021 год, в период с 4 по 12 октября текущего года, личный состав Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения привлекается к сдаче итоговой проверки по физической подготовке.

Военнослужащие соединения сдают нормативы на силу, быстроту и выносливость. Упражнения на силу по выбору сдающего включают подтягивание на перекладине, подъём переворотом на перекладине, подъём силой на перекладине (выход на обе руки), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, а также толчок двух гирь по 24 кг каждая.

Упражнения на быстроту (также по выбору сдающего) состоят из трёх элементов: бег на 60 и 100 м, челночный бег 10х10 м, плавание 50 м. Упражнения на выносливость – кросс на дистанцию 1 и 3 км, плавание 500 м.

В ходе проверки отмечается возросший уровень физической подготовленности военнослужащих.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице