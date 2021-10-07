07.10.2021 (08:45)

На полигоне ЮВО в Северной Осетии стартовало тактико-специальное учение подразделений связи

С военнослужащими подразделений связи 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) стартовало тактико-специальное учение на полигоне Тарское в Северной Осетии.

После совершения марша из пункта постоянной дислокации, по прибытии в назначенные районы, военнослужащие развернули мобильные полевые пункты управления и обеспечили командование объединения непрерывной связью с подчинёнными силами и средствами.

В обстановке, максимально приближенной к боевой, связисты развернули аппаратные и станции связи, которые обеспечили беспрерывную работу офицеров управления и передачу информации больших объёмов.

Особое внимание в ходе учения было уделено практическим действиям по настройке видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления войсками в различных видах боевых действий.

Кроме того, военные связисты выполнили мероприятия по маскировке пунктов управления, оборудованию их инженерными сооружениями, а также организовали охрану и оборону района проведения тактического учения.

Итоговая проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25-ти общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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