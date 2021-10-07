07.10.2021 (08:30)

Расчёты БРК «Бал» Каспийской флотилии провели учебные стрельбы в Дагестане

Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии провели учебные стрельбы в Дагестане.

В рамках итоговой проверки за 2021 учебный год на Каспийской флотилии (КФл) проводится тактическое учение с подразделениями берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» на полигоне Зеленоморский в Республике Дагестан.

Подразделения противокорабельного ракетного комплекса совершили марш на штатной технике в позиционные районы, где отработали комплекс мероприятий по развёртыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению.

На стартовых позициях ракетчики выполнили задачи по обнаружению надводных целей, их идентификации, сопровождению и выдаче целеуказаний. В соответствии с полученными данными, расчёты береговых ракетных комплексов выполнили электронные пуски противокорабельными ракетами по надводным целям условного противника на различные дальности. В качестве отряда боевых кораблей условного противника выступили малые ракетные и артиллерийские корабли КФл.

Также в рамках проверки военнослужащие БРК «Бал» сдали ряд нормативов по маршевой подготовке, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе, смене огневых позиций, отработали тактику действий в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

Итоговая проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова, комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений в части принятия нестандартных решений в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки, в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО, будут проведены в двустороннем формате на 25-ти общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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