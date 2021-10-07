07.10.2021 (08:15)

Инженерные тактические группы впервые задействованы на полковых учениях мотострелков ЮВО в Ростовской области

Впервые тактические группы инженерных подразделений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) выполнили задачи в интересах командиров мотострелкового и танкового полков в ходе двустороннего тактического учения. Масштабное мероприятие боевой подготовки проводится на полигоне Кадамовский в Ростовской области в рамках итоговой проверки за 2021-й учебный год. С обеих сторон задействовано более 3,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц боевой техники.

Инженерные подразделения обеспечили проходы на условно заминированных участках местности для выдвижения бронетехники батальонных тактических групп. Кроме того, на этапе маневренной обороны мотострелкового полка инженерно-штурмовые тактические группы захватили бетонные укрытия условного противника, применив дистанционные средства разминирования.

Также участники двустороннего учения активно использовали различные средства огневого поражения в составе разведывательно-огневых и ударных комплексов. С обеих сторон действовали снайперские группы, подразделения с противотанковым вооружением, реактивная и самоходная артиллерия, бронеавтомобили, оборудованные гранатомётами АГС-17 «Пламя» и миномётами 2Б14-1 «Поднос».

В учебном бою были задействованы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3; с воздуха огневую поддержку оказывали вертолёты армейской авиации Ми-35 и Ми-28Н, штурмовики Су-25СМ3 и бомбардировщики Су-24М.

Итоговая проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учётом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова, комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений в части принятия нестандартных решений в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки, в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО, будут проведены в двустороннем формате на 25-ти общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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