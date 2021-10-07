07.10.2021 (00:00)
В Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России
Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.
Участники заседания обсудят ход выполнения Плана подготовки Вооружённых Сил в 2021 году в части, касающейся вопросов боевой подготовки.
Кроме того, одной из важных тем обсуждения на заседании Коллегии станет вопрос о ходе выполнения планов деятельности Главного командования Сухопутных войск и Восточного военного округа в части реализации майских указов Президента и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
В заседании Коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооружённых Сил и представители органов государственной власти.
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