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07.10.2021 (00:00)

В Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Участники заседания обсудят ход выполнения Плана подготовки Вооружённых Сил в 2021 году в части, касающейся вопросов боевой подготовки.

Кроме того, одной из важных тем обсуждения на заседании Коллегии станет вопрос о ходе выполнения планов деятельности Главного командования Сухопутных войск и Восточного военного округа в части реализации майских указов Президента и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

В заседании Коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооружённых Сил и представители органов государственной власти.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Коллегии , Национальный центр управления обороной Российской Федерации
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