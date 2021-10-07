07.10.2021 (00:00)

В Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Участники заседания обсудят ход выполнения Плана подготовки Вооружённых Сил в 2021 году в части, касающейся вопросов боевой подготовки.

Кроме того, одной из важных тем обсуждения на заседании Коллегии станет вопрос о ходе выполнения планов деятельности Главного командования Сухопутных войск и Восточного военного округа в части реализации майских указов Президента и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

В заседании Коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооружённых Сил и представители органов государственной власти.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице