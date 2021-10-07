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07.10.2021 (04:30)

В доме офицеров «Северный» в Подмосковье прошёл концерт «Золотая осень»

В Доме офицеров «Северный», расположенном в городе Балашихе (Московская область), группа творческих коллективов центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и города Москвы под руководством начальника ЦОК ВКС организовала концерт «Золотая осень» и представила концертную программу «Душою молоды всегда», посвящённую дню старшего поколения.

На концерте присутствовали военнослужащие и гражданский персонал 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.

Участники творческих коллективов исполнили патриотические песни, а также продемонстрировали танцевальные номера и чтение стихов.

В конце концертной программы заместитель командующего 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) по военно-политической работе вручил грамоты участникам творческих коллективов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПРО , ПВО , Воздушно-космические силы (ВКС) , Культура
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