07.10.2021 (04:30)
В доме офицеров «Северный» в Подмосковье прошёл концерт «Золотая осень»
В Доме офицеров «Северный», расположенном в городе Балашихе (Московская область), группа творческих коллективов центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и города Москвы под руководством начальника ЦОК ВКС организовала концерт «Золотая осень» и представила концертную программу «Душою молоды всегда», посвящённую дню старшего поколения.
На концерте присутствовали военнослужащие и гражданский персонал 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.
Участники творческих коллективов исполнили патриотические песни, а также продемонстрировали танцевальные номера и чтение стихов.
В конце концертной программы заместитель командующего 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) по военно-политической работе вручил грамоты участникам творческих коллективов.