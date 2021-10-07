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07.10.2021 (02:30)

Военнослужащие ВТА провели экскурсию для школьников по территории авиационного полка

В Тверском полку военно-транспортной авиации была организована экскурсия для школьников 6 класса МОУ СОШ №4 по территории авиационного полка.

Посещение воинской части было организованно с целью военно-патриотического воспитания молодого поколения.

В ходе экскурсии молодые гости посетили музей полка, где ознакомились с его экспонатами, узнали об истории военно-транспортной авиации и получили ответы на все интересующие вопросы.

Затем на аэродроме школьники смогли увидеть различные самолёты авиаполка. Все дети смогли побывать внутри самолётов и с пристальным интересом изучили кабину Ан-22 «Антей» и Ил-76МД.

По окончании дети сделали совместное фото на фоне самолётов и поблагодарили военнослужащих за познавательную экскурсию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Воздушно-космические силы (ВКС) , Экскурсии , Военно-патриотическое воспитание
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