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07.10.2021 (01:00)

Экипажи дальней авиации выполнили полеты в рамках подготовки к итоговой сдаче контрольной проверки за год

В Саратовской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации прошли полёты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс в рамках подготовки к итоговой сдаче контрольной проверки за 2021 учебный год.

Основной задачей лётной смены являлось поддержание натренированности лётного состава, отработка техники пилотирования по приборам в темное и светлое время суток, дозаправка в воздухе, а также практическая отработка полётов строем на малых дистанциях.

Молодые члены экипажей отрабатывают взаимодействие с группой руководства полётами при условном возникновении нештатных ситуаций, включая отказ одного из двигателей.

«Экипажи и инженерно-технический состав выходят на финишную прямую к итоговой проверке за учебный год, охватывая все вопросы, включая теоретические и практические. Специально созданная комиссия оценит готовность эскадрилий и личные навыки каждого военнослужащего», — сообщил старший инспектор-лётчик отдела боевой подготовки соединения гвардии майор Леонид Фатеев.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

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Метки:
Дальняя авиация , Самолеты , Воздушно-космические силы (ВКС)
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