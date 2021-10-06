06.10.2021 (22:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА г. Санкт-Петербурга завоевал «серебро» VI этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в парном катании

В городе Гданьске (Польша) состоялся шестой этап ISU Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Международные соревнования прошли в одиночном мужском и женском катании, в танцах на льду, а также в парном катании.

Рядовой спортивной роты ЦСКА города Санкт-Петербурга Евгений Маликов вместе с Екатериной Петушковой стали серебряными призерами в парном катании, заработав в общей сумме 169.80 баллов. В свободном парном катании ребята набрали 108.50 баллов, в прокате короткой программы – 61.30 балла.

Первое место заняла также пара из России Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, набрав 171.97 баллов. «Бронзу» завоевали российские фигуристы Полина Костюкович и Алексей Брюханов (162.14 баллов).

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