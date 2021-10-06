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06.10.2021 (21:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА города Севастополя стал победителем Первенства Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи

В г. Рованиеми (Финляндия) завершилось Первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи. Рядовой спортивной роты ЦСКА города Севастополя Мурат Абаев завоевал медаль в весовой категории (102 кг).

В соревнованиях приняли участие 480 спортсменов из 38 стран мира. Рядовой спортивной роты ЦСКА города Севастополя, мастер спорта по тяжелой атлетике Мурат Абаев выступал в весовой категории до 102 кг. В дисциплине «рывок» Мурат показал результат в 170 кг, став первым; далее, в дисциплине «толчок» Мурату удалось взять вес 190 кг – тут он стал вторым. В общей сумме двоеборья армейский спортсмен смог заработать 360 очков, завоевав тем самым золотую медаль.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт
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