06.10.2021 (21:30)

Замминистра обороны Татьяна Шевцова поздравила сотрудников Единого расчетного центра МО РФ с 10-летием

Десять лет назад в структуре финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации был создан Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации, и все эти годы коллектив Центра решает поставленные задачи по своевременному и полному обеспечению военнослужащих денежным довольствием.

«От всей души поздравляю вас с первым вашим маленьким юбилеем. В 2011 году в результате большой кропотливой работы многих органов военного управления, территориальных финансовых органов было реализовано решение создать Единый расчетный центр», — обратилась к сотрудникам ЕРЦ МО РФ Татьяна Шевцова.

Она отметила, что на момент принятия решения о создании Центра были разные подходы, разные методики, разные программные продукты, и вначале реализации проекта было очень сложно, потому что возникало большое количество ошибок, которые исправлялись по мере объединения более 40 программных продуктов.

«Мы помним, что всегда внедрение, введение каких-то реформ сталкивается со многими сложностями. Были ошибки, требовалась доработка. Благодаря вам, благодаря профессионально собранному коллективу, благодаря поддержке, взаимопониманию, был создан программный продукт. В итоге сегодня работает единый программный продукт, в котором содержится единая база военнослужащих, и могу сказать, что такого единого расчетного центра больше нет в стране, да и в мире», — отметила Татьяна Шевцова.

Замминистра добавила, что сейчас коллеги из других министерств и ведомств как из России, так и из-за рубежа обращаются с просьбой поделиться опытом в области начисления денежного довольствия.

«Дорогие коллеги! Помните, что вы работаете не только в интересах каждого военнослужащего, но и в интересах государства. Ваша работа напрямую влияет на деятельность Вооруженных сил России. От того, насколько своевременно и в полном объеме будет выплачено денежное довольствие, тоже зависит настроение и боевой дух наших военнослужащих. С праздником Вас» — заключила Татьяна Шевцова.

Кроме того, заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова вручила сотрудникам центра ведомственные награды и грамоты.

Единый расчетный центр — это финансово-экономический орган Министерства обороны, основной задачей которого является обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации денежным довольствием, социальными пособиями и компенсационными выплатами.

Созданная уникальная единая база данных по военнослужащим Вооруженных Сил позволяет в режиме «онлайн» получать объективную информацию о кадровом учете личного состава, обеспечивать эффективное управление бюджетом, оперативно планировать денежные средства для выплаты денежного довольствия, применять единые алгоритмы расчета, исключить коррупционную составляющую.

Единожды введенная в единую базу данных информация о военнослужащем (фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о присвоенном воинском звании, занимаемой должности, общей продолжительности военной службы и иные сведения) в дальнейшем используется всеми заинтересованными органами военного управления для выполнения своих функциональных задач.

Применяемое программное изделие ресурсного обеспечения позволяет производить централизованный расчет денежного довольствия, социальных пособий и компенсационных выплат военнослужащим по всем видам Вооруженных Сил и родам войск, дислоцированным во всех военных округах и на Северном флоте. Вне зависимости от территориальной принадлежности прохождения военной службы — будь то воинская часть в п. Ключи Камчатского края или воинская часть в Московском регионе — военнослужащие получают денежное довольствие одновременно. Конечно же, невозможно представить работу Единого расчетного центра без так называемой «обратной связи» с военнослужащими.

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