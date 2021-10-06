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06.10.2021 (21:00)

Рядовые спортивной роты ЦСКА города Самары успешно выступили на Первенстве России по вольной борьбе

В Наро-Фоминске прошло Первенство России по спортивной борьбе (в дисциплине - вольная борьба) среди юниоров до 24 лет (U 23). В состязаниях участвовали 320 спортсменов из 27 регионов России в весовых категориях до 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и 125 кг. Победители турнира получили путевку на Первенство мира, которое состоится в Белграде (Сербия) с 1 по 7 ноября.

Рядовые спортивной роты ЦСКА города Самары, земляки из Междуреченска Дмитрий Куприн и Константин Пшеничников выиграли каждый по «серебру» в своих весовых категориях.

Так, Дмитрий Куприн боролся в весе до 79 кг. Военнослужащий уверенно прошел все схватки с небольшим отрывом в счете, но в финале уступил борцу из Брянска Магомеду Магомаеву со счетом 6:2.

Второе «серебро» армейскому Клубу принес Константин Пшеничников в весовой категории до 92 кг.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт
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