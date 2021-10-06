Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.10.2021 (20:30)

Армейский пловец провел мастер класс для воспитанников СШ(ОРК) ЦСКА, г. Санкт-Петербург

На базе спортивного комплекса (Плавательный) санкт-петербургского филиала ЦСКА Заслуженный мастер спорта России, серебряный и бронзовый призер Олимпийских Игр по плаванию, многократный победитель и призер чемпионатов мира, Европы и России, победитель и призер Всемирных военных игр капитан ВС РФ Евгений Лагунов провел мастер класс для воспитанников спортивной школы (олимпийского резерва, комплексная) ЦСКА города Санкт-Петербурга.

Встреча прошла не случайно: Евгений Лагунов вместе с командой сборной Вооруженных Сил по плаванию находится в СК (Плавательном) на чемпионате ВС РФ по водно-спасательному многоборью. Он рассказал юным пловцам, как из обычного мальчика он смог стать спортсменом мирового уровня.

В рамках встречи воспитанники задали Евгению интересующие их вопросы. В свою очередь, Евгений рассказал о своих любимых стилях в плавании и секреты, которые могут пригодиться каждому пловцу, также показал несколько упражнений в воде и с удовольствием принял участие в тренировке с юными воспитанниками.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Нахимовском военно-морском училище проведены соревнования по баскетболу
Личный состав Ульяновского гвардейского соединения ВДВ приступил к сдаче физической подготовки за 2021 год
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведен турнир по спортивному самбо
Юнармейцы приняли участие в турнире по футболу на Кубок «Юнармии» Екатеринбурга

Метки:
Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false