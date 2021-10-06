06.10.2021 (20:30)

Армейский пловец провел мастер класс для воспитанников СШ(ОРК) ЦСКА, г. Санкт-Петербург

На базе спортивного комплекса (Плавательный) санкт-петербургского филиала ЦСКА Заслуженный мастер спорта России, серебряный и бронзовый призер Олимпийских Игр по плаванию, многократный победитель и призер чемпионатов мира, Европы и России, победитель и призер Всемирных военных игр капитан ВС РФ Евгений Лагунов провел мастер класс для воспитанников спортивной школы (олимпийского резерва, комплексная) ЦСКА города Санкт-Петербурга.

Встреча прошла не случайно: Евгений Лагунов вместе с командой сборной Вооруженных Сил по плаванию находится в СК (Плавательном) на чемпионате ВС РФ по водно-спасательному многоборью. Он рассказал юным пловцам, как из обычного мальчика он смог стать спортсменом мирового уровня.

В рамках встречи воспитанники задали Евгению интересующие их вопросы. В свою очередь, Евгений рассказал о своих любимых стилях в плавании и секреты, которые могут пригодиться каждому пловцу, также показал несколько упражнений в воде и с удовольствием принял участие в тренировке с юными воспитанниками.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице