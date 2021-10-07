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07.10.2021 (03:00)

Танкисты ЗВО на учении под Москвой в ходе наступательного боя уничтожили бронетехнику условного противника

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Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе наступательного боя уничтожили бронетехнику условного противника на учении в Московской области. Учение состоялось в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

Практические действия проходили на полигоне «Алабино». По замыслу мероприятия, танкистам предстояло прорвать укрепленную оборону, поразив бронетехнику и мобильные противотанковые расчеты условного противника.

Экипажи танков Т-72Б3 огнем из 125-миллиметровых пушек уничтожили технику и долговременные огневые точки условного противника, располагавшиеся на удалении до двух километров. Оставшаяся живая сила была уничтожена огнем из крупнокалиберных пулеметов НСВТ и 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ.

Также были отработаны вопросы огневых засад во взаимодействии с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

К учению привлекалось свыше 400 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники мотострелковой дивизии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения , Танковые войска , Танки
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