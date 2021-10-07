07.10.2021 (03:00)
Танкисты ЗВО на учении под Москвой в ходе наступательного боя уничтожили бронетехнику условного противника
Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе наступательного боя уничтожили бронетехнику условного противника на учении в Московской области. Учение состоялось в рамках контрольной проверки за летний период обучения.
Практические действия проходили на полигоне «Алабино». По замыслу мероприятия, танкистам предстояло прорвать укрепленную оборону, поразив бронетехнику и мобильные противотанковые расчеты условного противника.
Экипажи танков Т-72Б3 огнем из 125-миллиметровых пушек уничтожили технику и долговременные огневые точки условного противника, располагавшиеся на удалении до двух километров. Оставшаяся живая сила была уничтожена огнем из крупнокалиберных пулеметов НСВТ и 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ.
Также были отработаны вопросы огневых засад во взаимодействии с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».
К учению привлекалось свыше 400 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники мотострелковой дивизии ЗВО.