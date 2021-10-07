07.10.2021 (03:00)

Танкисты ЗВО на учении под Москвой в ходе наступательного боя уничтожили бронетехнику условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Стрельбы танкистов ЗВО на учении под Москвой

Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе наступательного боя уничтожили бронетехнику условного противника на учении в Московской области. Учение состоялось в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

Практические действия проходили на полигоне «Алабино». По замыслу мероприятия, танкистам предстояло прорвать укрепленную оборону, поразив бронетехнику и мобильные противотанковые расчеты условного противника.

Экипажи танков Т-72Б3 огнем из 125-миллиметровых пушек уничтожили технику и долговременные огневые точки условного противника, располагавшиеся на удалении до двух километров. Оставшаяся живая сила была уничтожена огнем из крупнокалиберных пулеметов НСВТ и 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ.

Также были отработаны вопросы огневых засад во взаимодействии с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

К учению привлекалось свыше 400 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники мотострелковой дивизии ЗВО.

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