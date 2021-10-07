07.10.2021 (05:00)

Российские миротворцы совместно с благотворителями оказали помощь детям школы-интерната в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы совместно с представителями благотворительного фонда организовали и провели гуманитарную акцию по оказанию необходимой помощи детям школы-интерната в городе Степанакерте Нагорного Карабаха.

«Сегодня мы провели гуманитарию акцию в детском доме города Степанакерт, предоставили обувь, канцелярские принадлежности для учебного процесса и дальнейшей жизни. Гуманитарный груз был предоставлен благотворительными организациями, доставлен в город Степанакерт российскими миротворческими силами», — сказал представитель российского миротворческого контингента Сергей Владимиров.

Всего в школе-интернате города Степанакерт на воспитании находятся 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети и воспитатели школы поблагодарили специалистов Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента и представителей благотворительного фонда за оказанную помощь.

«Сегодня совместно с российскими миротворческими силами была организованна акция в единственном детском доме Нагорного Карабаха. Мы привезли детям обувь, 19 детей сейчас проживают в детском доме, у которых есть и физические, и психологические отклонения. Мы им привезли обувь, канцтовары, рюкзаки. Благодарю российские миротворческие силы за совместную деятельность, в дальнейшем тоже будем сотрудничать во благо и для мира во всем мире», — сказала представитель благотворительной организации Алеся Подольская.

Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают оказывать гуманитарную помощь социальным и образовательным учреждениям Нагорного Карабаха. Для детей миротворцы проводят уроки мира и безопасности, доставляют и передают от благотворительных организаций учебники, канцелярские предметы, вещи первой необходимости.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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