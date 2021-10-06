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06.10.2021 (20:00)

В арктической бригаде Северного флота прошли занятия по тактической медицине

В арктической мотострелковой бригаде армейского корпуса Северного флота, дислоцированной в сельском поселении Алакуртти (Мурманская область), с военнослужащими медицинской роты были проведены занятия по тактической медицине.

Основное внимание было уделено практической подготовке. Военные медики, значительную часть которых составляют женщины, учились оказывать медицинскую помощь в полевых условиях в мирное время и в ходе ведения боевых действий. Медсёстры в погонах тренировались эвакуировать раненых с поля боя, преодолевать полосу препятствий, а также выполнять стрелковые упражнения.

Каждый элемент практических занятий по тактической медицине завершался отработкой специальных нормативов. Преодоление полосы препятствия, поиск раненого бойца на поле боя, его эвакуация силами одного человека путём переноски на спине с использованием пояса или верёвки, и оказание первой медицинской помощи, перенос раненого с помощью лямки одним человеком – всё это выполнялось за установленное время.

Правильность действий личного состава медицинской роты оценивали командование арктической бригады и офицеры медицинской службы Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Медицина , Учения
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