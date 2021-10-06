06.10.2021 (19:45)

Тюменская область направит в войска около 1700 человек в ходе осеннего призыва

Тюменская область направит в войска около 1700 человек в ходе осеннего призыва. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков.

«Осенний призыв пройдет при строгом соблюдении мер по предотвращению развития коронавирусной инфекции. В военных комиссариатах, на сборных пунктах у нас организовано бесконтактное измерение температуры, а также сотрудники постоянно носят средства индивидуальной защиты. За состоянием призывников установлено тщательное наблюдением и при необходимости будут приняты соответствующие меры», - сказал военный комиссар.

Он отметил, что в военкоматах на территории области создан комплекс мер по предотвращению развития коронавирусной инфекции, приобретены дополнительные комплекты средств индивидуальной защиты, а также системы экспресс-тестирования.

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