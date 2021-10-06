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06.10.2021 (19:30)

Военная делегация из Узбекистана прибыла в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российских миротворцев

Делегация вооруженных сил Республики Узбекистан во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа полковником Зокиржоном Сайфутдиновым прибыла в Самарскую область для ознакомления с методиками подготовки российских миротворцев.

Офицеры из Узбекистана проведут в миротворческой бригаде Центрального военного округа 10 дней. За это время они ознакомятся с историей соединения, учебно-материальной базой и инфраструктурой военного городка. На полигоне Рощинский гостям продемонстрируют особенности боевой подготовки военнослужащих с учетом опыта, приобретенного в ходе выполнения специальных задач в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Визит представителей вооруженных сил Республики Узбекистан проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 16 октября.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Миротворец , Международная деятельность
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