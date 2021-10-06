06.10.2021 (19:15)

В Тейковское соединение РВСН поступают автономные полевые лагеря

В Тейковское ракетное соединение поступают автономные полевые лагеря (АПЛ-РВ), адаптированные под специфику деятельности подразделений Ракетных войск стратегического назначения и успешно прошедшие государственные испытания.

Автономный полевой лагерь представляет собой современное, быстро возводимое, сборно-разборное сооружение и позволяет обеспечить комфортное размещение личного состава в полевых условиях при температуре окружающей среды в диапазоне от -50 до +50 градусов.

Изделие изготовлено из высокопрочной, специально разработанной ткани, каркас - из легких сплавов металла, для размещения военнослужащих имеется комфортная полевая мебель, поддержание температурного режима обеспечивается современными системами обогрева и кондиционирования.

Данное изделие смонтировано на единой платформе и позволяет провести развертывание/свертывание в минимальное время, с учетом выполнения различных поставленных задач перед войсками.

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