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07.10.2021 (07:00)

Спецназовцы России и Пакистана отработали силовой захват зданий, удерживаемых условными боевиками на Кубани

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В ходе совместного учения «Дружба-2021» спецназовцы России и Пакистана отработали силовой захват зданий, удерживаемых условными боевиками в условном населенном пункте на Кубани.

В тактическом эпизоде были продемонстрированы новые способы борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Подразделения спецназа действовали совместно с инженерно-штурмовыми подразделениями, которые обеспечили блокирование и уничтожение бандитов в укрытиях.

«Инженерные подразделения проложили безопасный маршрут в зону опорного пункта, расчистив подходы от невзрывных и минно-взрывных заграждений, обеспечив проникновение внутрь подразделений специального назначения. В свою очередь, спецназ ликвидировал условных террористов и освободил заложников», – пояснил руководитель российско-пакистанского учения «Дружба» полковник Александр Лепешкин.

Штурм условных террористов начался внезапно и с разных направлений. Продвижение спецназа и бронетранспортёров БТР-82А по заминированной местности, бревенчатым и каменным завалам обеспечили новейший робототехнический комплекс «Уран-6», инженерная машина разграждения ИМР-2 и установка разминирования УР-77.

Сапёры с минно-розыскными собаками обезвредили подступы к зданию и проложили спецназу путь.

Спецназ задействовал штурмовые лестницы, с помощью которых военнослужащие проникли в захваченное здание через окна второго этажа.

«Для молниеносного захвата здания можно использовать разные методы. Мы продемонстрировали вход в строение с помощью штурмовых лестниц. Можно использовать также проломы в стенах, спуск с вертолёта по тросам на крышу, одновременные действия с разных сторон с использованием перечисленных и иных методов», – рассказал командир группы социального назначения капитан Андрей Иванов.

Пакистанский спецназ выполнял боевую задачу в составе единых подразделений с военнослужащих российской армии.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021» проходит в период с 28 сентября по 9 октября 2021 г. и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Спецназ
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