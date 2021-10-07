07.10.2021 (07:00)

Спецназовцы России и Пакистана отработали силовой захват зданий, удерживаемых условными боевиками на Кубани



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отработка силового захвата зданий, удерживаемых условными боевиками, на учении «Дружба-2021»

В ходе совместного учения «Дружба-2021» спецназовцы России и Пакистана отработали силовой захват зданий, удерживаемых условными боевиками в условном населенном пункте на Кубани.

В тактическом эпизоде были продемонстрированы новые способы борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Подразделения спецназа действовали совместно с инженерно-штурмовыми подразделениями, которые обеспечили блокирование и уничтожение бандитов в укрытиях.

«Инженерные подразделения проложили безопасный маршрут в зону опорного пункта, расчистив подходы от невзрывных и минно-взрывных заграждений, обеспечив проникновение внутрь подразделений специального назначения. В свою очередь, спецназ ликвидировал условных террористов и освободил заложников», – пояснил руководитель российско-пакистанского учения «Дружба» полковник Александр Лепешкин.

Штурм условных террористов начался внезапно и с разных направлений. Продвижение спецназа и бронетранспортёров БТР-82А по заминированной местности, бревенчатым и каменным завалам обеспечили новейший робототехнический комплекс «Уран-6», инженерная машина разграждения ИМР-2 и установка разминирования УР-77.

Сапёры с минно-розыскными собаками обезвредили подступы к зданию и проложили спецназу путь.

Спецназ задействовал штурмовые лестницы, с помощью которых военнослужащие проникли в захваченное здание через окна второго этажа.

«Для молниеносного захвата здания можно использовать разные методы. Мы продемонстрировали вход в строение с помощью штурмовых лестниц. Можно использовать также проломы в стенах, спуск с вертолёта по тросам на крышу, одновременные действия с разных сторон с использованием перечисленных и иных методов», – рассказал командир группы социального назначения капитан Андрей Иванов.

Пакистанский спецназ выполнял боевую задачу в составе единых подразделений с военнослужащих российской армии.

Справочно :

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба-2021» проходит в период с 28 сентября по 9 октября 2021 г. и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

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